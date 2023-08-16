Hyundai Motor'dan Hindistan'a yatırım; General Motors'tan 'çıkış' fırsatı
Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor'un Hindistan birimi, ABD'li General Motors'un Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Talegaon fabrikasını satın alacak.
Chennai kenti yakınlarında Sriperumbudur fabrikasında üretim yapan Hyundai, Talegaon fabrikasıyla üretim kapasitesini yılda bir milyon adede çıkarmayı hedefliyor. Hyundai geçen yıl Hindistan'da 552 bin 511 araç sattı.
Satışlarına göre Hindistan'ın ikinci büyük otomobil üreticisi olan Hyundai, anlaşma değerini açıklamadı.
Söz konusu anlaşmayla, General Motors Hindistan'dan çıkabilecek.
GM, yıllardır azalan satışların ardından 2017'de Hindistan'da otomobil satışını durdurmuştu ancak fabrikaya alıcı bulamadığı için Hindistan'dan tamamen çıkamamıştı.