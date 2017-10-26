İbadı, Erbil'in teklifini reddetti

26 Ekim 2017

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Erbil'in "referandum sonuçlarının dondurulması" şeklindeki teklifini reddetti.

İbadi, IKBY'nin teklifine, "Yapılmaması için uyardık ancak çabamız boşa çıktı. Referandumun dondurulmasını kabul etmiyoruz. Bunun iptalini ve anayasaya uyulmasını istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

İbadi, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü Peşmerge'den almasına ilişkin ise, "Federal yönetim otoritesinin sağlanması tüm Iraklılar için zaferdir. Stratejimiz, bu bölgeleri devlet yönetimine katmaktır" ifadelerini kullandı.

IKBY, Irak hükümetine, 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun sonuçlarının dondurulması ve anayasa temelinde diyaloğa başlanması teklifi sunmuştu.

Kaynak: AA