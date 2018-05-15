İbadi: Kerkük'te oylar yeniden sayılmalı

15 Mayıs 2018

İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, Kerkük'te Türkmen ve Arapların oylarına yönelik şaibe iddialarına değinerek, "Kerkük'teki şüpheli sandıkların açılarak sayımın yeniden yapılması gerekiyor. Bu, çok kolay ve 1 gün dahi sürmeyecek bir mesele." dedi.

Kerkük'te seçime hile karıştırıldığı iddialarının ispatlanması halinde İbadi, "Oradaki tüm sandıkları yeniden açıp sayacağız. Bunu gerekirse Irak genelinde de yapacağız. Seçim komiserliğini şaibe iddialarını gidermek için acilen göreve çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilerine kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı. Türkmenlerin gösterileri devam ediyor.

Kaynak: AA