İç turizmden Çin'e 3,8 milyar dolar gelir

Çin'de üç günlük Yeni Yıl tatilinde iç turizm gelirlerinin 3,8 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede tatil döneminde 52,7 milyon turistik gezi yapıldı.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinden sonraki ilk ulusal tatilde, iç turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 4 artarak 26,5 milyar yuana (yaklaşık 3,8 milyar dolar) ulaştı.

Yeni Yıl tatilinde Çinliler, sürenin kısa olması nedeniyle daha çok kısa mesafe gezilere katılırken kar ve buz aktiviteleri, doğa kampları ve gençler arasında rol yapma oyunu organizasyonları en çok tercih edilen etkinlikler oldu.

Tatil döneminde orta ve uzun mesafe seyahatlerde de toparlanma görülürken, çevrim içi seyahat acentaları, bölgeler arası ve sınır aşırı turizmde artış olduğunu bildirdi.