Idalia, Florida’yı 205 km hızla vurdu

Gelecek, geliyor derken geldi…Küba’nın batısında etkisini gösteren Idalia Kasırgası, dün Amerika’ya ulaştı ve Florida eyaletinde karaya vurdu. Kategori 3 kasırga seviyesinde ulaşan Idalia, saatte 205 kilometre hıza ulaşan rüzgarlara neden oldu; birçok şehirde sel ve su baskınları yaşandı. Maddi hasar meydana gelirken, çok sayıda ağaç devrildi.

Sürekli rüzgarların etkisiyle dalga boyu 3 metreye yaklaşırken, Tampa ve Fort Myers gibi kıyı bölgelerinde sokakları kaplayan su seviyesinin hızla yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Kasırga nedeniyle bölgede 850’den fazla uçuş iptal edildi. Southwest Havayolları (LUV.N) 200'den fazla uçuşu iptal ederken, Delta Havayolları (DAL.N) 148, American Havayolları (AAL.O) ise bu sabah itibarıyla 98 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Ülke genelinde yaklaşık 795 uçuş da ertelendi.

Florida Valisi Ron DeSantis, eyalet genelinde kasırga sırasında 565 bin haneye elektrik verilemediğini ifade ederken; "Bu büyüklükte bir fırtına Florida'nın bu bölgesinde hayatımız boyunca görmediğimiz bir şey" diye konuştu. Eyalet Otoyol Devriyesi ekipleri de yağışlara bağlı olarak yaşanan trafik kazalarında 2 kişinin, ağaç devrilmesinden dolayı da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İnsani yardım kuruluşunun web sitesindeki verilere göre, 4 bin 400'den fazla kişi Amerikan Kızıl Haçı tarafından kurulan sığınaklara sığındı. 5 bin ulusal muhafız askeri de bölgede görevlendirildi. Çok sayıda ekip de kasırganın bölgede yol açtığı hasarın giderilmesinde görev yaptı. Kasırganın kategorisinin bugün itibarıyla 1’e düşürüleceği belirtildi.

Idalia Kasırgası, son 7 yılda Florida eyaletinde etki gösteren 4’üncü büyük kasırga olacak. Florida, 2017'de Irma, 2018'de Michael ve geçen Eylül ayında Ian kasırgalarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında bölgede etkili olan kategori 5 seviyesindeki Ian Kasırgası nedeniyle 161 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise kayıp olarak bildirilmişti. Felaketin yol açtığı maddi hasarın boyutu ise 113 milyar dolara ulaşmıştı.

“Emekli” kasırga isimleri en çok “I” ile başlıyor

Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), son 25 yıldır kasırgalara kadın ismi veriyor. Erkek isimleri ise 1978-1998 yılları arasında kullanıldı. Yetkililer, benzer noktada benzer şekilde yeni bir kasırganın oluşma ihtimali yoksa kasırganın ismini “emekliye ayırıyor.” Son kasırganın ismi Idalia… Ve büyük ihtimalle ismi emekliye ayrılacak olan Idalia, 2023 kasırgası olarak anımsanacak. NHC verilerine göre, 14 ile en çok “I” ile başlayan kasırga isimleri “emekli edildi.”