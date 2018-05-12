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İdlib'de hastane önünde saldırı: 12 ölü

İlçe hastanesi önünde gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, en az 25 kişi de yaralandı.

İdlib'de hastane önünde saldırı: 12 ölü
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İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamada, il merkezinde adliye binası yakınındaki ilçe hastanesi önünde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi.

Yusuf, ilk belirlemelere göre saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.

Kaynak: AA

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