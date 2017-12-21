IKBY Başbakanı Barzani: Gösterilerin arkasında 'bazı eller' var

21 Aralık 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye'deki hükümet karşıtı gösterilerin zamanlamasına dikkati çekerek, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Barzani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, hükümet karşıtı gösteriler ve geciken maaş ödemelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Süleymaniye kenti ve çevresinde başlayan hükümet karşıtı gösterilerin arkasında "bazı eller" olduğunu iddia eden Barzani, şunları söyledi:

"Bunların ne zaman patlak verdiğine bakmamız lazım. Irak güçleri Peşmerge'yi Mahmur Cephesi'nde tehdit ederken, Süleymaniye'de eş zamanlı provokatif eylemler başladı. Kürdistan Bölgesi bugün çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu meseleye karşı çok hassas ve dikkatli olmamız lazım. Eğer birlik olup süreci atlatamazsak, bu durumun kazananı olmayacak. Görünenden daha büyük hesapların bölgemizin üzerinde yapıldığı bilinmelidir. Ancak birlik ve beraberlik bizi bu durumdan kurtarır."

Halkın tam ve kesintisiz maaş talebinde bulunmasının çok yerinde olduğunu, ancak IKBY'nin Kerkük'teki petrol kuyularını 16 Ekim'de kaybetmesiyle gelirinin yarı yarıya düştüğünü vurgulayan Barzani, "Bunun yanında sadece İran ile bir sınır kapımız açık, diğerleri kapalı. Bölgemiz üzerinden Irak'ın diğer bölgelerine sevk edilen mallardan da Haşdi Şabi gümrük adı altında vergi alıyor. Bunların hepsi gelirlerin azalmasına yol açıyor" diye konuştu.

Barzani, "Elbette maaş veremeyecek duruma geldiğimiz doğru değildir. Elimizden geldiği kadar halkın maaşlarını temin etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye'de bazı öğretmenlerin "yolsuzluk ve geciken maaşları" gerekçe göstererek hafta başında başlattığı protesto kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda şu ana kadar 5 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA