IKBY’de parlamento seçim tarihi belli oldu

IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şahap, düzenlediği basın toplantısında parlamento seçimlerinin 20 Ekim 2024 tarihinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, parlamento seçimlerin yapılacağı tarihin 20 Ekim 2024 olarak belirlendiği kaydedilirken ilgili makamların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ile iş birliği ve koordinasyon içinde olması gerektiği aktarıldı.

IKBY’de 1 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan seçimler Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki azınlık kotalarının yanı sıra bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 18 Kasım 2023’e ertelenmişti.

Seçimler belirlenen tarihte de gerçekleştirilemeyerek önce 25 Şubat 2024 daha sonra da 10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti.

IKBY’de son seçim 30 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştı.