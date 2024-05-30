İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, 1.100 kişiyi tahliye ettirdi
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması nedeniyle Claes de Vrieselaan bölgesinden 1.100 kişi tahliye edildi.
Rotterdam'ın Claes de Vrieselaan bölgesinde, bir binanın 8 metre altında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, infilak etmemiş bir bomba bulundu.
Bu gelişmenin ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında ilk olarak Claes de Vrieselaan'da yaşayan 1.100 kişi evlerinden tahliye edildi. Daha sonra bombanın bulunduğu binaya gelen Savunma Patlayıcı Mühimmat İmha Servisi, titiz bir çalışma yürüterek bombayı etkisiz hale getirdi. Operasyon, bombanın kaldırma çalışmalarıyla son buldu.