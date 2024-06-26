İkonik 'obey' görselinin yaratıcısından Fransız sağına 'hırsızlık' suçlaması

Eski ABD Başkanı Baracak Obama'nın kampanyası için tasarlanan ikonik görseli "Obey"in tasarımcısı Shepard Fairey, Fransa'da aşırı sağ tarafından" çalındığını söyledi.

AFP'ye konuşan sokak sanatçısı Fairey, yaptığı açıklamada "Bu o kadar saçma ki inanmakta bile zorlanıyorum" ifadesinde bulundu.

"Çalışmalarım siyasi amaçlarla ele geçirildi" diyen 54 yaşındaki Amerikalı sanatçı, "Sağcı insanlar, Fransa'da sembol olarak kullanılan 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' mesajının kucaklayıcı değerlerine sahip değiller" dedi.

Irkçılık, eşcinsel hakları ve iklim değişikliği gibi konularda kampanya yürüttüğü yılların kendisine basit bir ders verdiğini söyleyen Fairey, "Aptal politikacılar var çünkü halk onların var olmasına izin veriyor" sözlerini ifadesine ekledi.