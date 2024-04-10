İlk tam Güneş tutulmasının uzaydan çekilen fotoğrafı paylaşıldı

8 Nisan'da gerçekleşen tam Güneş tutulması Meksika, ABD ve Kanada sınırlarında on milyonlarca kişiye unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar, Güneş'in Ay tarafından örtüldüğü o anların görüntüsünü ölümsüzleştirerek Uluslararası Uzay İstasyonu'nun resmi X hesabında paylaştı.

Tam tutulma, 6 bin 437 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 44 milyon nüfusun yaşadığı Meksika, ABD ve Kanada toprakları üzerinde 186 kilometre genişliğinde bir rota izledi. Bu rota içinde insanlar "tam güneş tutulmasına" şahit olurken, tutulma bu rota dışında da kısmi olarak gözlemlendi.