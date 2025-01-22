IMDb Kurucu CEO'su Col Needham 35 yıl sonra el verdi: Yerine geçecek isim belli oldu!

Amazon’a ait popüler çevrimiçi film ve dizi veritabanı IMDb’nin kurucusu ve 35 yıllık CEO’su Col Needham, görevinden ayrıldığını duyurdu. Needham, bundan sonra şirketin icra kurulu başkanı olarak görev yapacak. Onun yerine, 2021’den bu yana IMDb COO’su olarak görev yapan Nikki Santoro atandı. Santoro, bu pozisyona gelen ilk kadın ve şirket tarihindeki ikinci CEO oldu.

Kurucu CEO’dan övgüyle bahsetti

Col Needham, Nikki Santoro’nun CEO’luk görevine atanmasını “doğru bir karar” olarak değerlendirerek şunları söyledi:

“Nikki'nin stratejik vizyonu, müşterilerimizi ve ürünlerimizi derinlemesine anlaması ve inovasyona bağlılığı, COO olarak görev yaptığı süre boyunca etkileyici iş sonuçları elde etmemizi sağladı. Onun liderliği altında IMDb’nin yeni bir döneme gireceğine inanıyorum.”

IMDb’de yeni liderlik

2016 yılında IMDb ekibine katılan Nikki Santoro, veri tabanının genişletilmesi ve IMDbPro üyeliğinin geliştirilmesi gibi önemli projelere liderlik etti. Daha önce Amazon, Microsoft ve The Weather Channel gibi büyük şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Santoro, teknoloji ve eğlence sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınıyor.

Kuruluşundan bugüne IMDb

IMDb, Col Needham tarafından 1990 yılında kuruldu ve zamanla eğlence sektörünün devlerinden biri haline geldi. Needham, 35 yıl boyunca şirketin büyümesini ve küresel başarısını yönlendirdi. Amazon, 1998 yılında IMDb’yi satın alarak platformun daha da büyümesine katkı sağladı.

Nikki Santoro’nun CEO olarak atanmasıyla IMDb, teknoloji ve eğlence sektörlerindeki etkisini artırmayı hedefliyor. Santoro’nun liderliği altında IMDb’nin inovasyon ve büyüme odaklı projelere hız vereceği tahmin ediliyor.