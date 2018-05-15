IMF: Avrupa, ekonomik ve parasal birliği derinleştirmeli

15 Mayıs 2018

Avrupa için "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporunu yayınlayan IMF, 2018 yılında GSYH'nin yüzde 2,6 büyümesini, 2019'da ise büyümenin yüzde 2,2'ye gerilemesini beklediklerini duyurdu. IMF, Avrupa'nın içinde bulunulan bu iyi zamanları mali düzeltme ve yapısal reform çabaları için kullanmaları gerektiğini tekrarladı.

Avrupa için olumlu görünümün esas olarak orta vadede aşağı yönlü olan birçok riske konu olduğunu savunan IMF, en yakın risklerin global seviyede finansal piyasalardaki yüksek değerlemelerden kaynaklandığını vurguladı.

Avrupa piyasalarının yaşanan son finansal türbülansa karşı koyabildiğini, gelişmekte olan ekonomilere sermaye akışlarının güçlü olmaya devam ettiğini belirten IMF, ancak hisse senetlerinde düşüşlerin sıklıkla düşük büyüme ve enflasyonun habercisi olduklarına dikkat çekti.

Kısa vadede ekonomik görünümler iyileşmeye devam etse de orta vadeli görünümlerin daha az parlak olduğunu ifade eden IMF, "Politika yapıcılar mali manevra alanlarını yeniden inşaa etmek ve büyüme potansiyelini artıracak reformlarda ilerlemek için kullanmalılar" dedi.

IMF raporunun sonuç bölümünde, şu ifadeler yer aldı: "Toparlanma, Ekonomik ve Parasal Birliği derinleştirmek için bir fırsat sağlıyor. İlk olarak, Bankacılık Birliği'ni tamamlamak için daha fazla adım atılması gerekli. Avrupa İstikrar Mekanizması'nı (ESM) Tek Elden Çözüm Fonu'na (SRF) dayanak olarak tahsis edilmesi daha büyük risk paylaşımı için önemli bir ilk adıma işaret eder.

İkinci olarak, merkezi bir mali kapasite için sağlam bir temel var, ancak buna erişim sıkı şekilde, ülkeler arasında kalıcı transferleri engelleyen mekanizmalarla birleştirilmiş mali kurallara uyum şartına bağlanmalı.

Üçüncü olarak, İngiltere'nin ortak pazardan ayrılması ile, Sermaye Piyasaları Birliği'nin geliştirilmesi daha acil ihtiyaç var. Bu, iflas rejimlerinin uyumlulaştırılmalarının desteklenmesi ve sınır ötesi yatırımcı haklarının daha iyi korunması için adımlar gerektiriyor."

Avrupa ekonomisinde büyüme hız kesti