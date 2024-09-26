IMF, Pakistan’ın 7 milyar dolarlık kurtarma paketini onayladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın uzun zamandır beklediği 7 milyar dolarlık kurtarma paketini resmen onayladı. Bu paketin, ülkenin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bir dönemde hayata geçirilmesi, önemli bir nefes alma fırsatı sunuyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında yaptığı açıklamada, IMF'nin onayından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şerif, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ekibine teşekkür ederek, "Ekonomik reformlar üzerinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu paket, ekonomik hedeflerimize ulaşmada önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Şerif, ayrıca Suudi Arabistan, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sağladıkları destek nedeniyle teşekkür etti.

Pakistan Merkez Bankası Başkanı Cemil Ahmed ise, IMF'nin talep ettiği tüm şartların karşılandığını ve ilk dilimin bu ayın sonuna kadar Pakistan’a ulaşacağını belirtti. 1,1 milyar dolarlık ilk dilimin ardından, ikinci dilimin yıl sonuna kadar aktarılması planlanıyor.

IMF ile Pakistan arasında 37 aylık kredi programı kapsamında sürdürülen görüşmeler, Haziran ayında başlamıştı. IMF'nin kurtarma paketi, Pakistan’ın ekonomik reformlarına devam etmesi için büyük önem taşıyor.