ING: ABD doları yakın vadede sabit kalmaya devam edecek

ING analisti Francesco Pesole yayınladığı yatırımcı notunda, "ABD verileri tarafında bazı cesaret verici haberlere rağmen, faiz ekibimiz yakın vadede Hazine getirileri için yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyor ve Mayıs ayı sonuna kadar dolarda çok daha fazla yumuşama göreceğimizden şüpheliyiz" dedi.

Pesole, yıl sonuna kadar toplam Fed’e faiz indirimi beklentileri mütevazı bir şekilde 42 baz puana düşürüldüğünü, ancak gecelik endeks takas fiyatlamasındaki bir sonraki büyük hareketin 31 Mayıs ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinden önce olası olmadığını da vurguladı.