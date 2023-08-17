İngiliz savunma devi, ABD'li şirketin havacılık varlıklarını 5,5 milyar dolara aldı

İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems, Ball Corp'un havacılık varlıklarını yaklaşık 5.55 milyar dolar nakit karşılığında satın alma konusunda anlaştığını açıkladı.

Temmuz çıkan bir haberde özel sermaye şirketleri Blackstone Inc ve Veritas Capital Fund Management'ın Ball Corp'un havacılık birimini satın almak için BAE, General Dynamics Corp ve Textron gibi savunma şirketleriyle rekabet ettiği belirtilmişti.

Dünyanın en büyük bira kutusu tedarikçisi Ball Corp, anlaşmadan elde edeceği geliri 9.7 milyar dolar değerindeki borçlarını azaltmak, hissedarlara kâr payı ödemek ve küresel paketleme operasyonlarında organik büyümeyi hızlandırmak için kullanacağını açıkladı.

BAE anlaşmayı yeni borçlanma yaparak ve mevcut nakitleriyle finanse etmeyi planlıyor. BAE'nin Londra borsası FTSE 100'de işlem gören hisseleri ilk işlemlerde yüzde 2.7 düştü.