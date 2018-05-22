İngiliz yöneticiler, büyüme konusunda karamsar

22 Mayıs 2018

KPMG tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiliz şirket yöneticileri ekonomik milliyetçilik ve Brexit konusunda artan endişelerden kaynaklı olarak gelecek birkaç yıl için büyüme görünümü konusunda daha kötümser hale geldi.

Ankete katılan yöneticilerden sadece yüzde 38'i ekonominin gelecek 3 yılda yüzde 2 veya üzerinde büyüyeceğini tahmin etti. Bu oran 2017 yılında yüzde 47 ve 2016 yılında yüzde 58 olmuştu.

Büyümenin sıfır ile yüzde 2 arasında olacağını tahmin edenlerin oranı ise yüzde 54'ten yüzde 61'ı çıktı.

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