May bakanlara seslendi: Brexit konusunda bana güvenin

14 Mayıs 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinesinde yer alan bakanlardan kendisine Brexit'i gerçekleştireceği konusunda güvenmelerini istedi. Ancak May, bunun tüm taraflar tavizler vermeden yapılamayacağını da vurguladı.

Başbakan May, Sunday Times'a yazdığı makalede, "Brexit'in gerçekleşmesi konusunda bana güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin farklı seçenekleri değerlendireceğini ifade eden May, ancak AB'nin gümrük birliğinden ayrılarak kendi bağımsız ticaret politikasını oluşturabileceğini vurguladı. May, makalede bakanlara seslenerek, "İngiliz halkının oy verdiği Brexit'in gerçekleştirmek için bir yol ortaya koyuyorum. Oraya ulaşmak için sizin yardımınız ve desteğiniz gerekli. Benim taahhütüm basit, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım" dedi.

May'in bu açıklaması, Avrupa Birliği ile gelecekteki gümrük anlaşmaları konusunda derin görüş ayrılıkları yaşayan bakanlara olası bir uyarı olarak algılandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği ile beraber gümrük birliğinden de ayrılması yönünde Başbakan May tarafından ortaya konan karar, Brexit tartışmalarının ana noktası haline gelmiş durumda. Sunday Telegraph gazetesi, 28 bakandan en az 12 tanesinin Başbakan May'in gümrük birliğinden ayrılma planını bloke edeceklerini öne sürdü.

AB'de Brexit öncesi bütçe krizi