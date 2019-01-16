İngiltere 21 Ocak'ta ikinci referandumu görüşecek
Brexit anlaşmasının dün parlamentoda reddedilmesinin ardından AB yanlısı milletvekili Dominic Grieve ikinci bir referandum talebinde bulundu.
İngiltere'de AB yanlısı milletvekili Dominic Grieve, ikinci bir referandum için yasa tasarısı vermeye hazırlanıyor.
Grieve'nin ikinci referandum teklifi 21 Ocak'ta görüşülecek.
İngiltere parlamentosu dün, Başbakan May'in AB liderleri ile yaptığı anlaşmayı 230 oy farkla reddetti. Parlamento yakın tarihte hiçbir tasarıyı bu kadar büyük farkla reddetmemişti.
Bu sonuç, İngiltere hükümetini hazırlık yaptığından farklı seçenekler üzerinde düşünmek zorunda bırakacak.
Brexit tasarısının reddi, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den karmaşık bir biçimde ayrılma ihtimalini gündeme getirdiği gibi 2016 yılında referandumda alınan ayrılma kararının iptaline de yol açabilir.
Dün geceki oylamanın ardından yatırımcılar bugün TSİ 22:00'da İngiltere hükümeti hakkındaki güven oylaması yapılacak.