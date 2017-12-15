İngiltere Genelkurmay Başkanı: Rusya, denizaltı iletişim kablolarımızı kesebilir

15 Aralık 2017

İngiltere Genelkurmay Başkanı Stuart Peach, Rusya donanmasının dünyanın denizaltı iletişim kablo sistemine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü.

Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nde (RUSI) konuşan Peach, Rus donanmasının son yıllarda yürüttüğü modernizasyon çalışmalarıyla, kıtaları birbirine bağlayan denizaltı fiber kablo ağı için tehdit teşkil etmeye başladığını iddia etti.

Denizaltı kablo sistemlerinin herhangi bir devletin resmi mülkiyetinde olmadığına dikkat çeken Peach, bunun da sistemin korunmasında zafiyet oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Peach, "Rus donanmasının nükleer ve konvansiyonel gemiler ve denizaltılar ile modernize edilmesine karşılık biz de Atlantik müttefiklerimizle denizlerdeki iletişim hatlarını koruma görevlerini öncelikler arasına aldı" diye konuştu.

Rusya’nın gemi ve denizaltılarını geliştirmenin yanı sıra enformasyon savaşı alanında da ilerleme kaydettiğini savunan Peach, İngiltere’nin ve müttefiklerinin Rusya’nın attığı adımları “anlaması ve yanıt verecek düzeye gelmesi” gerektiğini söyledi.

"İran ve Çin de sisteme tehdit oluşturuyor"

“Deniz yatağını dolaşan kabloların saldırıya açıklığı hayat tarzımız için yeni bir tehdit teşkil ediyor” ifadesini kullanan Peach, bu kabloların kesilmesi veya zarara uğratılması halinde ekonominin ve yaşamın pek çok alanının felaket boyutlarında etkileneceği uyarısında bulundu.

Rusya’nın yanı sıra İran ve Çin’i de sisteme tehdit oluşturan ülkeler arasında sayan Peach, potansiyel kesintilere karşı denizaltına daha fazla yedek kablo döşenmesi çağrısı da yaptı.

İngiliz düşünce kuruluşu Policy Exchange’in ay başında yayımladığı rapora göre, dünyada 213 bağımsız kablo sistemi, içerdiği yaklaşık 878 bin kilometre uzunluktaki fiber kabloyla kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlıyor. Küresel iletişimin yüzde 97’sinin, günlük olarak 10 trilyon dolarlık finansal işlemin de bu sistem üzerinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynak: AA