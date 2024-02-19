İngiltere okullarda telefon kullanımını yasaklıyor

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 12 yaş ve üzeri çocukların yüzde 97'sinin şahsi cep telefonlarının bulunduğu belirtilerek, bireysel olarak cep telefonu kullanımını yasaklayan okulların eğitim kalitesinde belirgin artış görüldüğü bildirildi.

Sanal zorbalık ve ders kesintilerine neden olan cep telefonlarının okullarda yasaklanması için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün de (UNESCO) çağrı yaptığı hatırlatılan açıklamada, yeni uygulamayla okul müdürlerine teneffüsler de dahil okul günü boyunca cep telefonu kullanımının yasaklanması konusunda destek verileceği belirtildi.

Açıklamada, telefonların okula hiç getirilmemesi ya da okul girişlerindeki kilitli kutu, dolap ya da kasalara teslim edilmesi uygulamalarının hayata geçirileceği bilgisi paylaşıldı.

Üç dersten biri kesintiye uğruyor

Ebeveynlerin yüzde 44'ünün çocuklarının cep telefonuyla geçirdiği zamandan endişe duyduğu, ortaokul ve liselerde ise bu oranın yüzde 50 olduğu vurgulanan açıklamada, yasaklama çalışmaları kapsamında gelecek 3 yıl için 700 civarında okula 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 389 milyon lira) yatırım yapılacağı kaydedildi.

Hükümetin yaptırdığı araştırmaya göre ortaokul ve lise öğrencilerinin yüzde 29'unun neredeyse tüm derslerin cep telefonları nedeniyle kesintiye uğradığını belirttikleri bildirildi.

Açıklamada cep telefonu kullanımını yasaklayan bir okulun elde ettiği sonuçlara da yer verildi. İsmi açıklanmayan okulda eğitim kültürünün geliştiği, öğrencilerin daha huzurlu ve rahat ortamda eğitim alabildikleri ve çalışanların eğitime daha fazla odaklandığının görüldüğü belirtildi.