İngiltere sterlin faizini sabit tuttu
İngiltere Merkez Bankası (BOE), politika faizi konusunda kararını verdi. Banka beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Geçen ay indirimlerine başlayan bankanın parasal gevşemeye bu ay ara vermesi dikkat çekti.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.
Banka ağustos toplantısında politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 5 seviyesine çekmişti.
İngiltere’de dün açıklanan ağustos ayı enflasyonu BOE’nin yüzde 2’lik hedefinin hemen üzerinde gerçekleşerek yüzde 2,2 olarak kayda geçti. Temmuz enflasyonu bu seviyedeydi.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Jackson Hole toplantısında enflasyonist risklerin ortadan kaybolduğunu ancak daha fazla indirimine açık olduğu sinyali vermişti.