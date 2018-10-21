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İngiltere, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını 'inanılır' bulmadı

Brexit Bakanı Dominic Raab, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasına ilişkin, "Bunun inanılır olmadığını düşünüyorum. Yapılan açıklamayla ilgili ciddi soru işaretleri var. dedi.

İngiltere, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklamasını 'inanılır' bulmadı
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İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamasının inanılır olmadığını söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Raab, Suudi Arabistan'ın, İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'yla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Raab, "Bunun inanılır olmadığını düşünüyorum. Yapılan açıklamayla ilgili ciddi soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin soruşturmasını destekliyoruz." diyen Raab, İngiltere'nin olayın sorumlularının hesap verdiğini görmek istediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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