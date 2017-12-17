İngiltere ve Çin'den 1 milyar dolarlık 'Kuşak ve Yol' işbirliği

17 Aralık 2017

İngiltere'nin Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesine destek için 1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu oluşturacağı ve fonun eski İngiltere Başbakanı David Cameron tarafından yönetileceği açıklandı.

Financial Times gazetesininin haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond'ın Pekin ziyareti kapsamında, İngiltere'nin Kuşak ve Yol projesine yatırımları için 1 milyar dolarlık fon oluşturulması kararı alındı. İngiltere ve Çin'deki özel şirket ve kurumların rol alacağı fonun yönetimine de eski İngiltere Başbakanı David Cameron getirildi.

Cameron, eylül ayında yaptığı açıklamada, Pekin ziyaretinde ortak bir İngiltere-Çin fonu oluşturulması için Çin Başbakan Yardımcısı Ma Kai ile görüştüğünü söylemişti.

2019'da AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere'nin Avrupa dışındaki ülkelerle ekonomik işbirliğini artırmayı amaçladığı ve Çin'in yeni İpekyolu olarak görülen Kuşak ve Yol projesine özellikle önem verdiği belirtiliyor.

İngiltere, 'Kuşak ve Yol' için Çin'le yakın işbirliği istiyor