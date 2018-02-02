İngiltere ve Çin'den 9 milyar sterlinlik anlaşma

02 Şubat 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, üç gün süren Çin ziyaretini bugün tamamladı.

İngiltere iş dünyasından kalabalık bir heyetin eşlik ettiği May'in ziyareti sırasında, iki ülke arasında 9 milyar sterlin değerinde anlaşmalar imzalandığı bildirildi.

Brexit sonrasına hazırlık amacıyla AB dışındaki ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan İngiltere, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'le ilişkilere özel önem veriyor.

May, Şanghay'da düzenlenen iş zirvesinde yaptığı konuşmada, "İngiltere AB'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere'yi küresel dünyada dışarıya açma konusunda seçenekleri değerlendiriyor ve farklı ülkelerle ticari ilişkileri derinleştiriyoruz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi ziyaret kapsamında Çin’de bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May ile dün bir araya gelmişti. Şi, "Çin, yeni dönemde ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini teşvik etmek için İngiltere ile çalışmayı arzu ediyor" demişti.

May'in Çin ziyaretinde ana gündem ticaret