May'in Çin ziyaretinde ana gündem ticaret

31 Ocak 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, üç gün sürecek Çin ziyaretine bugün ülkenin sanayi kentlerinden Wuhan'da başladı.

İngiltere'nin Brexit sonrasında AB dışı ülkelerle ticari ilişkileri güçlendirme arayışı kapsamında Çin'e giden May'e çok sayıda iş insanı da eşlik ediyor. May'in heyetinde, iş dünyasından ve çeşitli kurumlardan 50'ye yakın yetkili yer alıyor.

Bu akşam Pekin'de Çinli mevkidaşı Li Keqiang ile görüşecek olan May, "Ziyaretin İngiltere-Çin ilişkilerindeki Altın Çağ'ı güçlendirecek. Bütün konularda açık bir tartışma yürüteceğiz" dedi.

May, ziyareti öncesi Financial Times'ta yazdığı makalede de, "Çin, ülkemizin geleceğine yatırım yapmamıza yardım edecek yeni bir sermaye kaynağı sunuyor. İşbirliğimiz, daha güçlü bir İngiltere ekonomisi be daha çok iş anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı'nın gündeminde ticaretin yanı sıra, İngiliz şirketlerinin Çin'e daha kolay erişimi, Kuzey Kore ve iklim değişikliği gibi konular var.

Çinli yetkililer ise, May'in ziyareti sırasında Yol ve Kuşak projesi için İngiltere'nin bölgeye yatıırmları artırması için görüşmeler yapacak.

