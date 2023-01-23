İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
İngiltere ve Galler'de maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve başladı. Ayrıca 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.
Haber Merkezi
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İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle süregelen anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli greve gitti. İş bırakma eylemine katılan sağlık görevlileri, destek personeli ve ambulans şoförleri, başkent Londra'da Waterloo'da yer alan ambulans servisi binası önünde toplanarak hükümete "adil maaş artışı" çağrısında bulundu.