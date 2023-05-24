İngiltere’de 3 tip Türk yatırımcı konut alıyor

Emre ERGÜL

Londra merkezli emlak yatırım ve yönetim danışmanlığı şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Alex Jenkins, yazı dizimizin ikinci gününde İngiltere’ye yatırım yapan Türkleri üç ayrı gruba ayırdı.

İlk grup 300 ile 500 bin sterlin arasında yatırım yapanlar… Bu rakam İngiltere emlak piyasasına yatırımın giriş seviyesi. Genelde çocukları İngiltere’de okuyan bu grup, son olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’deki evlerini, arabalarını satıp “güvenli liman”a sığındılar. İkinci grup, 1 milyon ile 1.5 milyon sterlin arasında yatırım yapanlar…

Türkiye’de orta işletme sahipleri…Üçüncü ve son grup 5 milyon sterlin ve üzeri yatırım yapanlar… İyi gelir sahipleri, Türk emlak piyasasında portföyü olanlar vb…İngiltere’de birden çok konut/ofis/arazi alıp alternatif pörtföy hazırlıyorlar.

Jenkins’e göre ilk grubun gözdesi Londra dışındaki kentler… İki ve üçüncü grup ise Londra yatırımcısı… Üçüncü grubun favori bölgeleri Chelsea, South Kensington ve Knightssbridge. İkinci grubun gözdeleri ise Bettersea, Clapham ve Wandsworth.

“İstanbul’daki emlak pörtföyünü satıp yeni pörtföylerini İngiltere’de toparlamak isteyenler çok oluyor” diyen Jenkins, bu yeni yatırımcı profili sayesinde İngiltere’de yeni yatırım bölgelerinin listeye eklendiğine dikkat çekti: “Yatırım yapılan kent listesine Southampton, Brighton gibi ülkenin güney sahilleri ile İskoçya da eklendi.”

Jenkins, “Müşterileriniz Türkiye’den en çok hangi kentten?” sorusunu da 6 ili sıralayarak yanıtlıyor: “Tabii ki bir numara İstanbul. Sonra Ankara geliyor. İzmir’den müşterilerimiz var. Sonra Doğu’dan Diyarbakır ve Gaziantep geliyor. Listenin sonuna da Antalya’yı alabiliriz.

Ama sayıları çok az.” Sosyal medya kısa bir süre önce “Türk zenginler, Londra’da mahalle kapatıyor” dedikodusuyla çalkalanmıştı. Bu hatırlatıldığında Jenkins gülümsedi: “Bir grup aldı. Tabi mahalledeki tüm evleri değil. Ama birden çok diyelim… Yakın zamanda yeni bir grup bekliyoruz.”

En büyük fiyat artışı Londra’daki iki bölgede

Londra’daki ev fiyatları arasında en yüksek artış iki bölgede, St Johnswood ve Primrose Hill’de, yaşandı. 2020- 2023 arasında fiyatlar yüzde 14.6 arttı. Kira gelirinde de yüzde 14.1 artış oldu.

Yatırımcıya “az fiyat-çok kira” tüyosu

-İkinci Türk yatırımcı grubunun favori bölgeleri Bettersea, Clapham ve Wandsworth’teki ev fiyatları 2020-2023 yılları arasında yüzde 2.6 düşüş oldu. Bölgedeki kira getirisi ise yüzde 9 arttı.

-Londra merkezde 2020-2023 yılları arasında müstakil ev fiyatları yüzde 12, daire fiyatları ise yüzde 6.8 arttı. Pandemide yatırım yapanlar kâr etti.

-Londra merkezde emlak yatırımının senelik kira getirisi ortalama yüzde 4.18 civarında. 2023 yılının ilk çeyrek rakamı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 3.28’den yüzde 4.18’e çıktı.