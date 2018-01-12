İngiltere'de bankacılık sektörü, Brexit'le ilgili netlik bekliyor

12 Ocak 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May ile İngiliz finans sektörünün önde gelen isimleri arasında yapılan toplantıda bankacılar, Brexit sonrasında İngiltere ile AB arasında finans sektörü regülasyonları konusunda ilişkinin geleceği konusunda daha fazla netlik istediler.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakanlık Sözcüsü, "İş dünyası liderleri, mümkün olduğu kadar çok netliğe ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler. Liderler, Brexit uygulama döneminin faydalarının nasıl maksimize edilebileceğine yönelik görüşlerini ortaya koydular" dedi.

May: Bankacılık sektörü önceliğimiz

İngiltere Başbakanı Theresa May ise bankacılık sektörünün durumunun Brexit müzakerelerindeki öncelikleri olduğunu söyledi. May, AB ile Brexit sonrası finansal hizmetler konusunda bir anlaşma olmamasının Londra finans sektöründe istihdam kayıplarına yol açacağı yönündeki yeni uyarıların, bankacılık sektörünün durumunu Brexit müzakerelerinin önceliği haline getirdiğini vurguladı.

Downing Street'te gerçekleşen toplantıya HSBC Başkanı Mark Tucker, UBS Başkanı Axel Weber, Goldman Sachs International CEO'su Richard Gnodde gibi isimler katıldı.

May ile finans dünyası liderlerinin toplantısına katılan isimlerden olan Barclays CEO'su Jes Staley ise Başbakan May'e İngiltere'nin vergi rejiminin rekabetçi olmadığını ve İnglitere'yi daha cazip hale getirmek için daha fazla şey yapılması gerektiğini söyledi.

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