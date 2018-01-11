Londra Belediye Başkanı'ndan Brexit uyarısı

11 Ocak 2018

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, AB ile Brexit konusunda bir ticaret anlaşması sağlanamaması halinde, İngiltere'nin gelecek 12 yılda 500 bin kişilik istihdam ile 50 milyar dolarlık yatırımı kaybedebileceğini söyledi.

Han, "Hükümet görüşmelerde yanlış yol izlemeye devam ettiği sürece, daha zayıf bir büyüme ve istihdam ortamına doğru ilerliyoruz. Zaman hızla tükeniyor" dedi.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerinin ikinci turunda, İngiltere'nin Brexit sonrasında AB pazarına erişimiyle ilgili koşullar ele alınacak.

İngiltere'nin Mart 2019'da AB'den ayrılacağı açıklanmıştı.

"İşe alımlar yüzde 37 azaldı"

Öte yandan insan kaynakları şirketi Morgan McKinley, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrasında finans sektöründe yeni istihdam piyasasının yüzde 37 oranında küçüldüğünü duyurdu.

Morgan McKinley'nin bugün açıkladığı raporunda, aralık ayı sonunda işe alımların 2016'nın aralık ayına oranla yüzde 37 azaldığını bildirdi.

Morgan McKinley Mali Hizmetler Operasyon Direktör Hakan Enver, "Brexit Londra'nın işgücünü 2017'de yerle bir etti" dedi.

Brexit kararı sonrası birçok banka ve uluslararası finans kuruluşu, Brexit'le ilgili belirsizlikten dolayı merkezlerini ya da ofislerini başka ülkelere taşıma kararı almıştı.

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