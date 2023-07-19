İngiltere'de haziranda yıllık enflasyon yüzde 7,9
İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda beklentilerin altında kalarak yüzde 7.9 olarak gerçekleşti.
İngiltere'nin Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) bugün açıkladığı tüketici fiyat enflasyonu mayıs ayında %8.7 seviyesinde gerçekleşmişti.
Reuters anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin yıllık bazda %8.2 artmasını bekliyordu.
İngiltere'de tüketici fiyatları Ekim ayında %11.1 ile 41 yılın zirvesine tırmanmıştı.
İngiltere'de TÜFE Ekim ayında gördüğü zirve seviyelerden gerilese de İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) %2 hedefinin hala oldukça üzerinde.
İngiltere Merkez Bankası (BOE), enflasyonu düşürmek için geçen ay 13'üncü kez faiz artırmıştı.