İngiltere’de konut alan Türk sayısı 180 bini geçti

Emre ERGÜL

Türkiye, Londra merkezli emlak yatırım ve yönetim danışmanlık şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe Alex Jenkins’in ismini 2018’de Anadolu Ajans’a verdiği bir röportajla tanıdı. Jenkins o günkü röportajında İngiltere’de gayrimenkul alan Türklerin sayısının 85 bin civarında olduğunu açıklamıştı.

Fikri takip olarak Jenkins’le Türk yatırımcılarla buluşmak için geldiği İstanbul’da buluştuk, aradan geçen 5 yıl içinde ne gibi gelişmeler yaşandığını konuştuk. “İngiltere’de ev alan Türklerin sayıları en az iki kat arttı” diye söze başlayan Jenkins, “Bizim müşteri portföyümüz haricinde, piyasanın önde gelen emlakçıları ile de yaptığımız istişarelerden rakamın 180 bini geçtiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Peki, Türk yatırımcı neden bir Almanya ya da Fransa’yı değil de Avrupa’da illa İngiltere’yi ve hatta Londra’yı tercih ediyor? 25 yıldır ülkede gayrımenkul yatırım ve yönetim danışmanlığı yapan Jenkins, İngiltere ve avantajlarını şöyle sıralıyor: “Türk yatırımcı açısından baktığımızda lokasyon itibarıyla Türkiye’ye yakın, genel olarak ekonomisi iyi. Emlak yatırım risk faktörleri çok alt seviyede, istikrarlı.

Ayrıca kiralama talepleri arzın çok üzerinde olduğu için yatırım dönüşü yüksek. Gözdesi Amerika olan yatırımcılar bile son iki yıldır rotalarını İngiltere’ye çevirmiş durumda.” Jenkins, İngiltere’ye ilgi duyan Türk yatırımcıların sayısının 6 Şubat depremlerinden sonra arttığına da dikkat çekti.

“Depremden itibaren bir anda talep patladı” diyen Jenkins şöyle devam etti: “Eskiden yatırımcılar kira artışı ve konut fiyatlarının değeri ne zaman artar diye sorarlardı. Şimdi ise Türkiye’de emlak fiyatlarının çok arttığından şikayet edip, Türkiye’deki yatırımlarını satıp, İngiltere’de alıma devam edeceklerini söylüyorlar.” Jenkins’in yorumu dikkat çekti: “İngiltere ve Türkiye’deki emlak yatırım geri dönüş makası çok açıldı."

İngiltere ev alana vatandaşlık veriyor mu?

Türk yatırımcılar, İngiltere’de şahsen ya da şirketleri ile gayrımenkul alabilir. Kira getirisi için yatırım yapılan konut/arazi/ofis alımlarında şirket kurmaları vergilendirme açısından daha avantajlı. Bu konuda özel kapsamı olan şirketler kuruluyor. Herhangi bir başka bir ticaret bu şirketler üzerinden yapılamıyor. İngiltere’ye emlak yatırımı yaptığı için hiçbir yatırımcı oturum izni, vatandaşlık ya da vize ayrıcalığı alamıyor.