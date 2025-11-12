İngiltere'den Rus gazına yeni yaptırım hamlesi

İngiltere hükümeti, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar kapsamında Rus gaz ihracatına yönelik kısıtlamaları 2026'da genişletmeyi planlıyor.

2023'ten bu yana İngiltere'ye ithalatı yasak olan Rus sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG), yeni düzenlemeyle birlikte ülkenin denizcilik hizmetlerinden de yararlanamayacağı açıklandı. Bu uygulama, İngiliz sigorta ve nakliye şirketlerinin üçüncü ülkelerin Rus LNG ticaretinde rol almasını da engelleyecek.

13 milyon sterlinlik ek yardım

Kararı duyuran Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, G7 Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya enerji altyapısının onarımı ve kış koşullarında elektriksiz kalan sivillere destek amacıyla 13 milyon sterlinlik ek yardım sağlanacağını bildirdi.

Cooper'ın, toplantıda Ukrayna'ya daha fazla uluslararası destek çağrısı yapması bekleniyor.