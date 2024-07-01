İngiltere'nin imalat sanayi verileri açıklandı

S&P Global, İngiltere'nin haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Ülkede imalat sanayi PMI verisi haziranda 50,9 ile büyümesini sürdürdü. İmalat sanayi PMI mayısta son 22 ayın en yükseği olan 51,2 olmuştu.

Ancak sektördeki girdi maliyetleri enflasyonu haziranda son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Girdi maliyetleri Ocak 2023'ten beri görülen en hızlı artışı kaydetti.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, imalat sektörünün son iki yılın en güçlü büyüme dönemini yaşadığını ve haziranda da büyümenin devam ettiğini belirterek, "İç pazarın performansı, yeni sözleşme kazanımları için olgun bir kaynak sağlayarak olumlu seyrini sürdürüyor. Buna karşın, imalatçıların ABD, Çin ve Avrupa anakarası da dahil birçok önemli pazarda yeni iş almakta zorlandıklarını bildirmeleri nedeniyle ihracat performansının zayıf seyretmeyi sürdürmesi endişe verici." ifadelerini kullandı.

Haziranda imalatçıların geleceğe yönelik iyimserliğinin nispeten yüksek olmasına rağmen, maliyetlerin azaltılması ve nakit akışını korumaya odaklandıklarına işaret eden Dobson, "Bu durum, imalatçıların girdi fiyatlarının 2023'ün başından bu yana en hızlı şekilde arttığı, yenilenen maliyet enflasyonu baskısı zemininde gerçekleşiyor. İmalat fiyatlarındaki bu yenilenen yukarı yönlü hareket, İngiltere Merkez Bankasındaki şahin faiz belirleyicileri arasında altta yatan enflasyonist baskıların potansiyel inatçılığına ilişkin endişeleri artıracaktır." diye konuştu.