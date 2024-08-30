'İnsanî bölgeye' insanî olmayan hareket! İsrail su hatlarını yıktı

Mugayyir, Han Yunus'da sivil savunma ekiplerinin, enkaz altındaki, yol ve caddelerdeki kayıpları arama çalışmaları yürüttüğünü belirtti ve ekledi: "İsrail 'insanî' dediği bölgelerde halka su sağlayan ana su hatlarını yok etti."

Üç haftada pek çok kişi yaralandı ve hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha boşaltılmasını istemiş ve saldırı başlattığını duyurmuştu. Ordu birlikleri, üç haftadır Han Yunus başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde Filistinlilerin evlerini ve yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı. Su hatları dahi yok edildi. Söz konusu saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail ordusu 22 gün önce başlattığı saldırıların ardından sabah saatlerinde kentin doğusunda nüfuz ettiği bölgelerden çekilmişti.