Intel 5.4 milyar dolarlık anlaşmayı iptal edecek

Resmi açıklama öncesinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynaklar, Şubat 2022'de Tower'ı satın almak için anlaşma imzalayan Intel'in Çinli düzenleyici kurumlardan satın alma için zamanında onay alamadığını söylediler.

Bu gelişme, ABD ile Çin arasında ticaret, fikri mülkiyet ve Tayvan'ın geleceği gibi konularda yaşanan gerilimin, özellikle teknoloji şirketleri söz konusu olduğunda, anlaşmalara nasıl yansıdığını gösteriyor.

Kaynaklar, Intel'in sözleşmenin uzatılması için görüşmeyi planlamadığını ve bunun yerine Tower'a 353 milyon dolarlık ayrılma bedeli ödeyeceğini de belirttiler.

Intel ve Tower soruları yanıtsız bıraktı

Çin'in devlet piyasa denetleme ve düzenleme idaresi temsilcilerine ulaşılamadı.

Benzer bir şekilde DuPont De Nemours geçen yıl elektronik malzeme üreticisi Rogers Corp'u satın almak için yaptığı 5.2 milyar dolarlık anlaşmayı Çinli düzenleyicilerden onay almakta yaşanan gecikmelerin ardından rafa kaldırmıştı.