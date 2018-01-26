Intel'in dördüncü çeyrek geliri arttı

26 Ocak 2018

Dünyanın ikinci en büyük çip üreticisi Intel, geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

ABD'li şirketten yapılan açıklamada, firmanın geçen senenin ekim-aralık dönemindeki gelirinin, bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 4,3 artışla 17,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Intel, 2016'nın son çeyreğinde 16,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

Öte yandan, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 3,6 milyar dolar net kâra ulaşan şirket, 2017'nin aynı döneminde ise 700 milyon dolar zarar açıkladı.

Zarar vergi reformundan kaynaklandı

Açıklamada, söz konusu zarara ilişkin, ABD'deki yeni vergi yasasının 5,4 milyar dolar vergi giderine neden olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin geçen ay yasalaşan vergi reformu, ülkedeki Kurumlar Vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürüyor. Reformun ABD'li firmaların net kâr ve gelirlerine uzun dönemde olumlu katkı yapması bekleniyor.

Buna karşın Kurumlar Vergisinin indirilmesi Amerikalı şirketlerin ertelenmiş vergi varlıklarının değerini düşürürken, firmalar tek seferde olmak üzere bu değer kaybını bilançolarında zarar olarak gösterebiliyor.

Şirket hisseleri değerlendi

Bu arada, Intel'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin arttığını bildirmesinin ardından firmanın hisselerinde artış görüldü.

New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde, Intel'in hisse başına değeri yüzde 4,5 artışla 47,35 dolara kadar yükseldi.

Kaynak: AA