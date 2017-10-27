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Intel'in karı yüzde 33,7 arttı

Intel Corp, 3. çeyrekte net kârını yüzde 33,7 arttırarak 4,52 milyar dolara yükseltti.

Intel'in karı yüzde 33,7 arttı
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel Corp, mali yılının 3. çeyreğinde net kârını veri merkezi ve bulut hizmetlerindeki güçlü büyümenin etkisiyle yüzde 33,7 artırdı.

Intel'in 3. çeyrekte net kârı 4,52 milyar dolar, hisse başına 94 cent oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 3,38 milyar dolar, hisse başına 69 cent seviyesindeydi.

3. çeyrekte gelirler de 15,78 milyar dolardan 16,15 milyar dolara  çıktı. Analistler 3. çeyrekte hisse başına 0,80 dolar kar ve 15,73 milyar dolar gelir bekliyorlardı. 

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