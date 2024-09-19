iPadOS 18 yüklenen yeni M4 işlemcili iPad'ler kullanılamaz hale geldi: Apple güncellemeyi geri çekti

Apple, 16 Eylül Pazartesi günü iPad tablet kullanıcıları için iPadOS 18 güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncellemenin bazı M4 işlemcili iPad Pro modellerinde ciddi bir sorun yaratması üzerine Apple, güncellemeyi geçici olarak geri çekti.

M4 işlemcili iPad Pro sahipleri, cihazlarının güncellemeden sonra kilitlendiğini ve açılmadığını belirtti. Güncellemeden önce tamamen sorunsuz çalışan tabletler, iPadOS 18 yüklemesi sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Apple, bu sorun hakkında detaylı bir açıklama yapmazken, güncellemeyi sunucularından geçici olarak kaldırdı.

iPadOS 18'in şu modellerle uyumlu olduğu belirtilmişti:

iPad Pro (M4), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve sonrası), iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası), iPad Air (M2), iPad Air (3. nesil ve sonrası), iPad (7. nesil ve sonrası), iPad mini (5. nesil ve sonrası).