Irak, İran'da petrol rafinerisi inşa edecek

29 Ocak 2018

Irak Petrol Bakanlığı, İran Körfezi'ndeki Fao limanında iki Çin şirketiyle birlikte bir petrol rafinerisi inşa edeceklerini, ayrıca üç yeni rafineri için de yatırımcı arandığını açıkladı.

Bakanlık, Fao'daki rafinerinin günlük 300,000 varil kapasiteye ve bir petrokimya tesisine sahip olacağını bildirdi.

Güney Irak'ta Nasıriye bölgesinde ve batıdaki Anbar vilayetinde de birer rafineri planlanırken, günlük 100 bin varil kapasiteli üçüncü bir rafinerinin de Musul yakındaki Kayara'da inşa edilmesi gündemde.

Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi olan Irak'ın rafinaj kapasitesi, Bağdat'ın kuzeyindeki Baiji rafinerisinin 2014 yılında DEAŞ'ın eline geçmesiyle zayıflamıştı.

Irak ordusu Baiji'yi 2015'te geri aldı ancak tesis çarpışmalarda büyük hasar görmüştü. Irak halen rafineri kapasitesi için Bağdat'taki Doura ve güneydeki Şuaiba rafinerilerini kullanıyor.

Petrol Bakanı Caber el Luaibi, bugün yaptığı yazılı açıklamada Baiji'de onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan, günde 70 bin varillik petrol işleme ünitesinin altı ya da dokuz ay içinde yeniden devreye alınabileceğini, ardından yine 70 bin varillik ikinci ünitenin de çalışır hale geleceğini belirtti.

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Kaynak: Reuters