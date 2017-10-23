Irak, Kerkük petrolleri için BP ile görüşecek
Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, Kerkük petrolleri için BP ile görüşmeler yapılacağını bildirdi.
Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, geçen hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) alınan Kerkük'te yeni petrol sahaları açılması için İngiliz petrol şirketi BP ile bugün görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
BBC Arapça Servisi'ne konuşan El-Luaybi, görüşmelerde bölgede petrol üretiminin artırılmasına odaklanılacağını söyledi.
Kerkük'te günlük petrol üretiminin günde 470 bin varilden 750 bin varile çıkarılması hedefleniyor.
Kaynak: Foreks