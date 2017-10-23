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Irak, Kerkük petrolleri için BP ile görüşecek

Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, Kerkük petrolleri için BP ile görüşmeler yapılacağını bildirdi.

Irak, Kerkük petrolleri için BP ile görüşecek
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Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, geçen hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) alınan Kerkük'te yeni petrol sahaları açılması için İngiliz petrol şirketi BP ile bugün görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan El-Luaybi, görüşmelerde bölgede petrol üretiminin artırılmasına odaklanılacağını söyledi.

Kerkük'te günlük petrol üretiminin günde 470 bin varilden 750 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: Foreks

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