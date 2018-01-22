Irak meclisinden seçim kararı
Irak Meclisi genel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılmasını kabul etti.
Irak'ta genel seçimlerin 12 Mayıs'ta yapılması Bakanlar Kurulu'nun kararıyla kabul edildi.
Ayrıca, seçim propaganda döneminde milislerin elindeki silahların devletin elinde toplanması kararı aldı, bu konuda sorumluluğun hükümette olduğu belirtildi.
Irak Federal Mahkemesi de dün seçimlerin zamanında yapılması gerektiği yönünde karar almıştı.
Irak Bakanlar Kurulu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs 2018'de düzenlenmesini kararlaştırmıştı.
Kaynak: AA