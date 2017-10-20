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Irak ordusu Altınköprü'de

Irak güçleri, şiddetli çatışmaların ardından Altınköprü'de kontrolü sağladı.

Irak ordusu Altınköprü'de
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Irak güçleri, Peşmerge ile Erbil-Kerkük karayolu üzerindeki Altınköprü'de girdiği çatışmanın ardından bölgede kontrolü sağladı.

Ağır silahlar ve havan toplarının kullanıldığı şiddetli çatışmaların ardından bölgeye giren Irak güçleri, kasabaya askeri sevkıyat yaptı.

Bu arada Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak ordusuna Erbil sınırını geçmeme talimatı verdi.

Öte yandan IKBY Peşmerge Komutanlığı, bölgedeki çatışmalara İran Topçu Birliği ve Haşdi Şabi milislerinin de katıldığını iddia etti.

Altınköprü yakınlarındaki Peşmerge birlikleri
Altınköprü'nün girişi

Kaynak: AA

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