Irak ve Çin'den petrol anlaşması
Irak, Bağdat'ın doğusundaki petrol sahasının işletmesi için Çin'in resmi petrol şirketi Zenhua Oil ile ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Irak hükümeti, başkent Bağdat'ın doğusundaki petrol sahasının işletilmesi için Çin'de devlete bağlı petrol şirketi Zenhua ile ön anlaşmaya vardı.
Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, Çinli şirketle varılan anlaşma kapsamında, Doğu Bağdat'taki petrol sahasında üretimi beş yıl içinde günlük 40 bin varile ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
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Kaynak: Reuters