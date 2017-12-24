ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Irak ve Çin'den petrol anlaşması

Irak, Bağdat'ın doğusundaki petrol sahasının işletmesi için Çin'in resmi petrol şirketi Zenhua Oil ile ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Irak ve Çin'den petrol anlaşması
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Irak hükümeti, başkent Bağdat'ın doğusundaki petrol sahasının işletilmesi için Çin'de devlete bağlı petrol şirketi Zenhua ile ön anlaşmaya vardı. 

Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü Asım Cihad, Çinli şirketle varılan anlaşma kapsamında, Doğu Bağdat'taki petrol sahasında üretimi beş yıl içinde günlük 40 bin varile ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.  

Irak ile İran arasında 'petrol' anlaşmasıIrak ile İran arasında 'petrol' anlaşması

 

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.