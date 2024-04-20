Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Babil'in kuzeyinde Kalso Üssü'ndeki Haşdi Şabi karargahında bir patlama meydana geldi. İnceleme ekibi olay yerine intikal etti. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, yaralılar da söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

7 askerin yaralandığı ileri sürüldü

Açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili incelemeler tamamlandığında yeniden bilgi paylaşılacağı kaydedildi. Olayda 7 askerin yaralandığı ileri sürüldü.

ABD iddiaları reddetti

Haşdi Şabi saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu, ABD ise reddetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom tarafından konuya ilişkin açıklamada, "ABD'nin Irak'a hava saldırısı düzenlediğini iddia eden haberlerin farkındayız. ABD bugün Irak'a hava saldırısı düzenlemedi" denildi.

"Tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır"

İran Dışı̇şlerı̇ Bakanı, "İsrail, yeni bir maceraya kalkışır ve İran'ın çıkarlarına karşı hareket ederse, bundan sonrakı̇ tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır” açıklamasını yaptı.