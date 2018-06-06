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Irak'ta tüm oylar elle sayılacak

Irak’ta meclis, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinden elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesi ve Irak genelinde tüm sandıklarda sayımların elle yapılmasını istedi.

Irak'ta tüm oylar elle sayılacak
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Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan tartışma sürüyor.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından Irak Meclisi, elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesine ve tüm sandıklarda sayımın elle yapılmasına karar verdi. 

Irak’ta 12 Mayıs tarihinde yapılan olaylı seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile IKBY’de 1. Irak’ta 5. sırada geldi. 

Kaynak: İHA

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