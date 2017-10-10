Irak'tan alternatif petrol boru hattı

10 Ekim 2017

Irak, bağımsızlık referandumunun ardından Kürt yönetimine karşı aldığı önlemler kapsamında, Kürt bölgesinden Türkiye'ye uzanan petrol boru hattını bypass etmeye hazırlanıyor. Bağdat yönetimi, bunun için var olan başka bir hattın onarımına başladıklarını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Irak Petrol Bakanlığı, "Kerkük-Ceyhan petrol boru hattındaki ihracatı günlük 400 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Dün, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Kurulu, IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istemişti.