Irak'tan IKBY bankalarına yaptırımları kaldırma kararı
Irak Parlamentosu, bağımsızlık referandumu sonrasında IKBY bankalarına uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karar verdi.
Irak Parlamentosu'nun, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKBY) bulunan bankalara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karar verdiği bildirildi.
Irak Parlamentosu, bugün düzenlediği oturumda, Bağdat hükümetinin IKBY'deki bankacılık sektörü üzerinde denetim kurmasını hedefleyen yaptırımların amacına ulaştığına karar verdi.
Kararın Irak hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.
Bağdat, 25 Eylül'de IKBY'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrasında, IKBY'deki bankalarla işlemleri dondurmuş ve yaptırım kararı almıştı.
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Kaynak: Reuters