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Irak'tan Kerkük'teki boru hatlarına askeri güç takviyesi

Irak hükümet güçleri, Kürtlerin petrol ihraç ettiği boru hattı yakınına askeri güç takviye etti.

Irak'tan Kerkük'teki boru hatlarına askeri güç takviyesi
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Güvenlik kaynakları Irak hükümet güçlerinin ülkenin kuzeydoğusunda Kürtlerin hakim olduğu bölgelerin yakınına tanklar ve toplar konuşlandırdığını belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik konseyinden bir yetkili, Musul'un kuzeybatısına askeri güç takviye edildiğini söyledi.

Irak Hükümeti güvenlik danışmanı, kara geçişlerini kontrol altına alma hareketinin Bağdat'ın planladığı tedbirlerin bir parçası olduğunu belirtti.

Bu bölgede Türkiye ve Suriye'ye kara geçişlerinin yanısıra, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihraç ettiği boru hattının bir bölümü yer alıyor.

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Kaynak: Reuters

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