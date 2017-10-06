İran-ABD ilişkileri sil baştan

06 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmayı Kongre'ye gönderme hazırlığı içinde olduğu belirtildi. Anlaşmanın tamamen iptal etmesi beklenmiyor, ancak askıya alınan yaptırımların kısmen yeniden uygulanması gündemde.

Kongre'de çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler ve bazı Demokrat Partili üyeler İran'la varılan nükleer anlaşmaya karşı çıkıyor.

Öte yandan, Trump'ın kısa süre içinde İran'a karşı yeni ve daha sert bir strateji açıklaması da bekleniyor. Başkan Trump, kampanya döneminden bu yana nükleer anlaşmayı iptal edeceğini ifade ediyordu.